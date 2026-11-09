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Politică

Radu Marinescu: Apropierea PSD de justiție e „o retorică găunoasă”

l Scris de loredana codruț
Radu Marinescu: Apropierea PSD de justiție e „o retorică găunoasă”
Aosom
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, se revoltă după acuzațiile legate de tentativele PSD de a acapara justiția

Sursa: Stiri Pe Surse

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