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Politică

Radu Marinescu e revoltat de justiția televizată: Spectacolul cătuşelor asta nu reprezenta o Justiţie

l Scris de loredana codruț
Radu Marinescu e revoltat de justiția televizată: Spectacolul cătuşelor asta nu reprezenta o Justiţie
Aosom
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că România are nevoie de o justiție bazată pe probe nu pe spectacole ale cătușelor

Sursa: Stiri Pe Surse

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