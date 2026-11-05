Raluca Turcan a vorbit la Podcasturile Cotidianul despre riscul ca lui Ilie Bolojan să-i fie clătinat scaunul, despre Legea salarizării și despre cum sunt tratate femeile în politică. The post Raluca Turcan, despre taberele din PNL și candidatura lui Alin Tișe: Când a fost greu, nu i-am văzut înghesuindu-se, acum slăbesc partidul PODCASTURILE COTIDIANUL appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗