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Politică

Raluca Turcan susține că există o înțelegere secretă de colaborare parlamentară între PSD și AUR: Solicit să prezinte protocolul secret

r Scris de remus vlad, redactor
Raluca Turcan susține că există o înțelegere secretă de colaborare parlamentară între PSD și AUR: Solicit să prezinte protocolul secret
Aosom
Deputata PNL, Raluca Turcan, clamează că există o înțelegere secretă de colaborare parlamentară între partidele PSD și AUR

Sursa: Stiri Pe Surse

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