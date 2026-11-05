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Politică

Raluca Turcan susține că PSD a luat legea ANI și a transformat-o într-o lege cu dedicație

l Scris de loredana codruț
Raluca Turcan susține că PSD a luat legea ANI și a transformat-o într-o lege cu dedicație
Aosom
Deputata PNL Raluca Turcan a transmis joi, despre riscul unei penalități pentru jalonul PNRR privind legea ANI, că „PSD a luat o lege a integrității, asumată prin PNRR, și a transformat-o într-o lege cu dedicație pentru Dominic Fritz”.„PSD pare să-și...

Sursa: Stiri Pe Surse

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