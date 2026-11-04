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Politică

Rămân sau pleacă trupele americane din România? Dan Neculăescu dezvăluie ce a discutat cu Elbridge Colby

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Rămân sau pleacă trupele americane din România? Dan Neculăescu dezvăluie ce a discutat cu Elbridge Colby
Aosom
România vrea menținerea trupelor americane pe teritoriul său, iar acest lucru a fost transmis miercuri de ministrul de Externe, Dan Neculăescu, subsecretarului american al Apărării, Elbridge Colby. Statele Unite nu a luat încă o decizie.

Sursa: Mediafax Ro

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