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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Ramona Ioana Bruynseels: ‘România nu trebuie să rămână în urmă în cursa tehnologiilor antidronă! Unde este planul Ministerului Apărării?’ (Amos News)

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Ramona Ioana Bruynseels: ‘România nu trebuie să rămână în urmă în cursa tehnologiilor antidronă! Unde este planul Ministerului Apărării?’ (Amos News)
Aosom
Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels atrage atenția asupra lipsei unor măsuri concrete din (…)

Sursa: Ziar.com

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