Comisia Europeană (CE) salută în acest raport anual privind extinderea - în care prezintă bilanţul negocierilor purtate de către toate ţările candidate la aderarea la UE - progresele realizate de cel puţin patru dintre aceste ţări candidate - şi anume Republica Moldova, Ucraina, Albania şi Muntenegru. The post Raportul anual privind extinderea UE: Muntenegru ar putea adera în 2028. Albania poate încheia negocierile în 2027, iar R. Moldova și Ucraina în 2028 appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗