 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Raportul Forumului Trilateral de la Suceava şi Siret

c Scris de crai nou
Raportul Forumului Trilateral de la Suceava şi Siret
Aosom
> Se propune o strategie naţională pentru participarea României la reconstrucţia Ucrainei Raportul final al Forumului Trilateral România – Ucraina –Turcia, desfăşurat pe 19 şi 20 octombrie la Suceava şi Siret, indică necesitatea unei strategii naţionale pentru participarea României la reconstrucţia Ucrainei, însoţită de un plan de acţiune, responsabilităţi instituţionaleCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech