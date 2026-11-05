Raportul Forumului Trilateral de la Suceava şi Siret

> Se propune o strategie naţională pentru participarea României la reconstrucţia Ucrainei Raportul final al Forumului Trilateral România – Ucraina –Turcia, desfăşurat pe 19 şi 20 octombrie la Suceava şi Siret, indică necesitatea unei strategii naţionale pentru participarea României la reconstrucţia Ucrainei, însoţită de un plan de acţiune, responsabilităţi instituţionaleCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗