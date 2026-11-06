 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Rapperul Macklemore susține că nouă arene din SUA l-au împiedicat să își susțină turneul „Free Palestine”

i Scris de ioana târziu
Rapperul Macklemore susține că nouă arene din SUA l-au împiedicat să își susțină turneul „Free Palestine”
Aosom
Rapperul american Macklemore afirmă că nouă arene l-au împiedicat să își susțină turneul „Free Palestine” în Statele Unite. Artistul a susținut concerte în Londra, Paris și Dublin luna trecută, după ce a fost îndepărtat din turneul cântărețului britanic Ed Sheeran.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech