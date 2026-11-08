Rezultatele comunicate din toate cele trei secții de votare din Rășinari indică o opoziție covârșitoare față de exploatarea minieră pe raza comunei. La momentul numărătorii voturilor au fost consemnate 2.194 de voturi împotriva viitoarelor proiecte miniere din localitate, în timp ce doar 35 au răspuns „DA”. Alte 15 buletine au fost declarate nule. La secția […] The post Rășinari: peste 98% dintre votanți au respins exploatarea minieră. Câte voturi de „da” au fost înregistrate în cele trei secții appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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