Răspuns clar de la Paris pentru Moscova: „Europenii vor fi bine reprezentați la Abu Dhabi”

Europenii și Franța vor fi „reprezentați” la negocierile dintre ruși și ucraineni, care urmează să aibă loc pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite, a anunțat șeful diplomației franceze, potrivit AFP și Reuters. „Europenii vor fi bine reprezentați, iar Franța va fi prezentă la Abu Dhabi pentru a participa la …

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