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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Răsturnare de situație între Ionuț Mocăniță și Claudia Ion: „Nu vreau să mai trag doar eu la o căruță”

l Scris de laura dori
Răsturnare de situație între Ionuț Mocăniță și Claudia Ion: „Nu vreau să mai trag doar eu la o căruță”
Aosom
Ionuț Mocăniță a refuzat să facă testul poligraf la Insula Iubirii, cerând ca și Claudia Ion să răspundă întrebărilor despre trecutul ei.

Sursa: Click

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