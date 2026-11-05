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Politică

Război, corupție și exces de zel. Cum au profitat democrații de marile greșeli ale lui Trump pentru a prelua Congresul

v Scris de viorica marin
Război, corupție și exces de zel. Cum au profitat democrații de marile greșeli ale lui Trump pentru a prelua Congresul
Aosom
Deciziile controversate ale lui Donald Trump și o campanie democrată impecabil coordonată au redesenat harta politică a Americii și au deschis calea spre o majoritate istorică în Congres, arată o a naliză a The New York Times.

Sursa: Adevarul

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