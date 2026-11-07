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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Război psihologic în Europa: După aeroporturi, televiziunile sunt amenințate cu bombă: "Vrem ca toată lumea să afle de noi"

e Scris de e-politic ro
Război psihologic în Europa: După aeroporturi, televiziunile sunt amenințate cu bombă: "Vrem ca toată lumea să afle de noi"
Aosom
Mai multe televiziuni din Europa, intre care RTÉ din Irlanda, Sky din Marea Britanie și Nova TV din Bulgaria, au primit amenințari cu bomba car

Sursa: Ziuanews.ro

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