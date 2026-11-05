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Politică

Război total la Washington: J.D.Vance îl lucreaza pe Trump pe la spate!

r Scris de radu jacotă
Război total la Washington: J.D.Vance îl lucreaza pe Trump pe la spate!
Aosom
Vicepreședintele SUA, J.D.Vance, încearcă să pună bazele unei noi alianțe cu alegătorii nemulțumiți ai lui Donald Trump înaintea ciclului electoral din 2028. Miercuri dimineață, după înfrângerea severă a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, Vance a preluat controlul asupra propriei strategii de comunicare, distanțându-se de Trump în ceea ce privește politica externă și relația […]

Sursa: National - Ziarul National

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