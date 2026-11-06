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Politică

„Războiul se va încheia cu un compromis”. Șeful NATO afirmă că o victorie categorică a Ucrainei sau a Rusiei este puțin probabilă

d Scris de diana nunuț
„Războiul se va încheia cu un compromis”. Șeful NATO afirmă că o victorie categorică a Ucrainei sau a Rusiei este puțin probabilă
Aosom
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este de părere că războiul dintre Rusia și Ucraina nu va aduce o victorie categorică pentru una dintre părți, ci se va încheia, cel mai probabil, printr-un acord negociat.

Sursa: Mediafax Ro

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