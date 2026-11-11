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Politică

Războiul victoriilor inventate. Cum își minte armata rusă propriii comandanți și cum îl dezinformează pe Putin

ş Scris de şerban mihăilă
Războiul victoriilor inventate. Cum își minte armata rusă propriii comandanți și cum îl dezinformează pe Putin
Aosom
Armata rusă a devenit prizoniera propriilor minciuni. Propaganda furnizează victorii imaginare pentru liderul suprem, într-o realitate trucată în care cuceririle sunt doar pe hârtie. Pe linia frontului, numărul real al morților a devenit un secret de stat, pe care Kremlinul nu vrea să-l cunoască.

Sursa: Jurnalul Ro

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