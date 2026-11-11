Războiul victoriilor inventate. Cum își minte armata rusă propriii comandanți și cum îl dezinformează pe Putin
Sursa: Jurnalul RoCitește mai departe la sursa originală
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