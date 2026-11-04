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Politică

Reacția AUR după victoria democraților în alegerile din SUA. Dan Dungaciu: Știrea despre „moartea politică” a lui Donald Trump este mult exagerată

m Scris de maria nițu
Reacția AUR după victoria democraților în alegerile din SUA. Dan Dungaciu: Știrea despre „moartea politică” a lui Donald Trump este mult exagerată
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Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a venit cu o reacție după victoria democraților în alegerile din SUA, declarând că aceasta nu înseamnă sfârșitul influenței lui Donald Trump, care își păstrează atribuțiile prezidențiale până în 2029.

Sursa: Mediafax Ro

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