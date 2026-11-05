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Politică

Reacția Cristelei Georgescu, după amânarea procesului soțului său. "Deținutul politic Călin Georgescu se întoarce în arest preventiv"

d Scris de daniel groza
Reacția Cristelei Georgescu, după amânarea procesului soțului său. "Deținutul politic Călin Georgescu se întoarce în arest preventiv"
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Cristela Georgescu a reacționat, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a soțului său, după ce judecarea cererii lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă a fost amânată pentru luni, 9 noiembrie. Aceasta a criticat întârzierea procedurii și lipsa motivării deciziei de prelungire a arestului preventiv, susținând totodată că soțul său este nevinovat și este deținut politic.

Sursa: Ziare

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