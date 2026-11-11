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Politică

Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce a fost interzis de Nicușor Dan la Cotroceni

n Scris de narcis ghiurca
Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce a fost interzis de Nicușor Dan la Cotroceni
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Jurnalistul Ovidiu Vanghele a publicat un mesaj după conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan, în care a explicat că nu a primit un răspuns la întrebarea adresată președintelui.

Sursa: Adevarul

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