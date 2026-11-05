Reacția lui JD Vance după ce republicanii au pierdut alegerile: vicepreședintele dă vina pe Donald Trump pentru înfrânegre

Vicepreședintele american JD Vance a provocat agitație la Washington după ce a atribuit înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului războiului din Iran. Declarația sa este interpretată drept o posibilă încercare de delimitare de Donald Trump, în contextul speculațiilor privind o candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, relatează BBC.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗