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Politică

Reacția lui JD Vance după ce republicanii au pierdut alegerile: vicepreședintele dă vina pe Donald Trump pentru înfrânegre

i Scris de ioana ion
Reacția lui JD Vance după ce republicanii au pierdut alegerile: vicepreședintele dă vina pe Donald Trump pentru înfrânegre
Aosom
Vicepreședintele american JD Vance a provocat agitație la Washington după ce a atribuit înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului războiului din Iran. Declarația sa este interpretată drept o posibilă încercare de delimitare de Donald Trump, în contextul speculațiilor privind o candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, relatează BBC.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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