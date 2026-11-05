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Politică

Reacția premierului Luca Niculescu când a fost întrebat dacă este 'captivul PSD'. Ce relație are cu Sorin Grindeanu

a Scris de anca flondor
Reacția premierului Luca Niculescu când a fost întrebat dacă este 'captivul PSD'. Ce relație are cu Sorin Grindeanu
Aosom
Au fost multe voci care au susținut că Luca Niculescu este un premier "marionetă" al PSD. Întrebat despre acest subiect, acesta spune că social democrații au fost singurii care au dorit să intre la guvernare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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