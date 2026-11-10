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Politică

Reacția președintelui AEP după ce USR și PNL i-au cerut să retragă proiectul de lege privind partidele politice: "Butoaiele goale fac gălăgie multă"

d Scris de doinița manic
Reacția președintelui AEP după ce USR și PNL i-au cerut să retragă proiectul de lege privind partidele politice: "Butoaiele goale fac gălăgie multă"
Aosom
Adrian Țuțuianu, președintele AEP, a reacționat după ce USR și PNL i-au cerut luni să retragă proiectul de lege privind partidele politice și au lansat mai multe critici la adresa sa.

Sursa: Dcnews

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