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Politică

Reacția președintelui Isaac Herzog la anunțul lui Donald Trump privind sistarea ajutorului petru Israel

b Scris de bogdan enache
Reacția președintelui Isaac Herzog la anunțul lui Donald Trump privind sistarea ajutorului petru Israel
Aosom
Preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că a fost „ca un fulger din senin” când preşedintele Donald Trump a anunţat marţi, în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului, că va pune capăt ajutorului acordat de SUA Israelului, transmite CNN, potrivit News.ro.

Sursa: Digi24

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