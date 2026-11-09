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Politică

Reacția Rusiei după ce Trump a spus că după război teritoriul Ucrainei „va avea o altă formă”: „Nimeni nu poate nega asta”

a Scris de alexandru toader
Reacția Rusiei după ce Trump a spus că după război teritoriul Ucrainei „va avea o altă formă”: „Nimeni nu poate nega asta”
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Kremlinul i-a răspuns luni preşedintelui american Donald Trump că, în prezent, Ucraina "este deja o altă ţară" din punct de vedere geografic comparativ cu 2022, când a început invazia rusă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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