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Politică

Reacția statului Peru despre cetățenii săi care au plecat să lupte pe bani pentru Rusia în războiul din Ucraina

i Scris de ines paris
Reacția statului Peru despre cetățenii săi care au plecat să lupte pe bani pentru Rusia în războiul din Ucraina
Aosom
Ministrul peruan de externe Carlos Espa şi-a exprimat luni, în timpul unei vizite la Moscova, îngrijorarea faţă de situaţia concetăţenilor săi înrolaţi în Rusia pentru războiul cu Ucraina, transmite AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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