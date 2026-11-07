 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Reacția Uniunii Europene și a SUA după atacul terorist din Polonia: premierul polonez e așteptat să ajungă la locul incidentelor

m Scris de mihai cistelican
Reacția Uniunii Europene și a SUA după atacul terorist din Polonia: premierul polonez e așteptat să ajungă la locul incidentelor
Aosom
Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a deplâns sâmbătă o „tragedie” petrecută în oraşul polonez Cracovia, unde un bărbat a deschis focul asupra trecătorilor

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech