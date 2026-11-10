Reacție acidă a lui Cristian Păun după bilanțul președintelui Nicușor Dan: ”AUR e câh, PNL și USR sunt irelevanți, iar PSD e PESEDE”

Profesorul și analistul economic Cristian Păun a replicat marți seară, 10 noiembrie, extrem de critic, taxând dur concluziile conferinței de presă maraton susținute la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Păun a ironizat discursul șefului statului cu privire la starea finanțelor publice, arătând că argumentele oficiale evită identificarea unei responsabilități clare pentru declinul economic.

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