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Politică

Reacție acidă a lui Cristian Păun după bilanțul președintelui Nicușor Dan: ”AUR e câh, PNL și USR sunt irelevanți, iar PSD e PESEDE”

a Scris de adrian zia
Reacție acidă a lui Cristian Păun după bilanțul președintelui Nicușor Dan: ”AUR e câh, PNL și USR sunt irelevanți, iar PSD e PESEDE”
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Profesorul și analistul economic Cristian Păun a replicat marți seară, 10 noiembrie, extrem de critic, taxând dur concluziile conferinței de presă maraton susținute la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Păun a ironizat discursul șefului statului cu privire la starea finanțelor publice, arătând că argumentele oficiale evită identificarea unei responsabilități clare pentru declinul economic.

Sursa: Ziare

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