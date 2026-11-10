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Politică

Reacții din USR după conferința președintelui. Un deputat vorbește despre suspendare: „Nicușor, dacă ai știi ce greu mă abțin să nu semnez”

v Scris de vladimir ionescu
Reacții din USR după conferința președintelui. Un deputat vorbește despre suspendare: „Nicușor, dacă ai știi ce greu mă abțin să nu semnez”
Aosom
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că libertatea presei reprezintă „baza democrației”, nu „o favoare miloasă oferită unor jurnaliști”. Spre deosebire de liderul partidului, care nu îl menționează explicit pe șeful statului, deputatul Emanuel Ungureanu a vorbit despre procedura de suspendare a președintelui. În postarea sa, Dominic Fritz nu îl numește în mod direct pe …

Sursa: Hotnews

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