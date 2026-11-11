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Politică

Reacții după excluderea lui Ovidiu Vanghele de la Cotroceni: „Nici măcar Ion Iliescu nu a interzis vreodată un jurnalist”

i Scris de ioana andreescu
Reacții după excluderea lui Ovidiu Vanghele de la Cotroceni: „Nici măcar Ion Iliescu nu a interzis vreodată un jurnalist”
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Excluderea jurnalistului Ovidiu Vanghele de la Cotroceni, într-o decizie fără precedent, a stârnit reacţii vehemente în mediul online. Jurnalişti, politicieni, organizaţii civice şi diferite persoane publice au comentat anunţul preşedintelui Nicuşor Dan.

Sursa: Stirile Pro.tv

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