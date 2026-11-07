Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a numărat printre primii lideri care au reacționat la atacul din Cracovia, calificându-l drept o „crimă șocantă” și adăugând că Ucraina este solidară cu Polonia și cu poporul polonez. „În numele poporului ucrainean și în nume personal, transmit sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor. Nimic nu poate justifica acest […] The post Reacțiile liderilor europeni în urma atacului armat din Cracovia appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗