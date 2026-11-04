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Politică

Reacțiile politicienilor români la victoria democraților în alegerile din SUA: „Interesele României trebuie susţinute”

i Scris de ines paris
Reacțiile politicienilor români la victoria democraților în alegerile din SUA: „Interesele României trebuie susţinute”
Aosom
Victoria democraților în alegerile din SUA, care le-a adus controlul ambelor camere ale Congresului, a generat reacții și în România, unde politicienii au comentat rezultatele.

Sursa: Stirile Pro.tv

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