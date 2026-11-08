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Politică

Referendum într-o comună din România pentru deschiderea unei exploatări de magneziu. Cum a votat primarul

a Scris de aura trif
Referendum într-o comună din România pentru deschiderea unei exploatări de magneziu. Cum a votat primarul
Aosom
Peste 4.400 de locuitori din comuna Rășinari, județul Sibiu, sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă susțin deschiderea unei exploatări miniere de magneziu pe raza localității.

Sursa: Stirile Pro.tv

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