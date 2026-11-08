Referendum într-o comună din Sibiu pentru un proiect de exploatare minieră. Cum arată operațiunea companiei

Peste 4.400 de locuitori din Răşinari, judeţul Sibiu, sunt aşteptaţi duminică la un referendum local pentru a se pronunţa în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere pe raza localităţii. Conform AEP, este vizat proiectul Exploatare minieră de pe Valea Dobra.

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