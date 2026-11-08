 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Referendum într-o comună din Sibiu pentru un proiect de exploatare minieră. Cum arată operațiunea companiei

i Scris de iulian bîrzoi
Referendum într-o comună din Sibiu pentru un proiect de exploatare minieră. Cum arată operațiunea companiei
Aosom
Peste 4.400 de locuitori din Răşinari, judeţul Sibiu, sunt aşteptaţi duminică la un referendum local pentru a se pronunţa în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere pe raza localităţii. Conform AEP, este vizat proiectul Exploatare minieră de pe Valea Dobra.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech