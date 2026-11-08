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Politică

Referendum la Rășinari. Localnicii, chemați să se pronunţe privind exploatările miniere

r Scris de ramona ciobanu
Referendum la Rășinari. Localnicii, chemați să se pronunţe privind exploatările miniere
Aosom
Locuitorii din Răşinari, la 8 kilometri de orașul Sibiu, sunt aşteptaţi duminică la un referendum local pentru a se pronunţa în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere în comuna lor. Cele trei secții de votare organizate în Rășinari s-au deschis la ora 07:00, pentru referendumul local privind exploatarea minieră de pe Valea Dobra, a anunțat …

Sursa: Hotnews

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