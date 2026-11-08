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Politică

Referendum la Rășinari: S-au deschis secțiile de votare. Localnicii decid asupra exploatării miniere de pe Valea Dobra

o Scris de oana antipa
Referendum la Rășinari: S-au deschis secțiile de votare. Localnicii decid asupra exploatării miniere de pe Valea Dobra
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Cele trei secții de votare organizate în comuna Rășinari, județul Sibiu, s-au deschis duminică, 8 noiembrie, la ora 07:00, pentru referendumul local privind exploatarea minieră de pe Valea Dobra, a anunțat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Sursa: Mediafax Ro

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