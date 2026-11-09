Cotidianul a obținut de la Ministerul Dezvoltării baza de date cu cele 429 de comune care au sub 1.500 de locuitori și a analizat, pentru fiecare dintre acestea, rezultatele alegerilor locale din iunie 2024, pentru a stabili apartenența politică a primarilor. The post Reforma administrativă. Din 429 de comune, jumătate sunt conduse de primari PSD. Câți edili pierd PNL și UDMR appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗