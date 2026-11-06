Regele Belgiei i-a respins demisia premierului Bart De Wever. Ce se întâmplă mai departe

Belgia evită scenariul în care devine a doua țară membră UE după Spania care convoacă alegeri parlamentare anticipate în acest an. Regele Philippe a refuzat să-i accepte demisia conservatorului Bart De Wever din funcția de premier în urma eșecului negocierilor bugetare. Monarhul belgian a purtat discuții cu liderii celor cinci partide din coaliția de guvernare. […]

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