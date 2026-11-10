Regele nu l-a arestat gradualist pe Mareșal

Aș vrea să readuc în atenție cuvintele Regelui dintr-un interviu acordat Revistei Capital în 1994: „Dacă se continuă aşa cum e acum, nu ajung douăzeci de ani, cum spunea Brucan. O să dureze şi mai mult de douăzeci de ani”.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗