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Politică

Regulă adoptată de Senat: Anunțurile lipite pe stâlpi, copaci, garduri și ușile blocurilor vor aduce amenzi grase pentru beneficiar în lipsa autorizației, chiar dacă altcineva a lipit afișul

i Scris de ionel dancu
Regulă adoptată de Senat: Anunțurile lipite pe stâlpi, copaci, garduri și ușile blocurilor vor aduce amenzi grase pentru beneficiar în lipsa autorizației, chiar dacă altcineva a lipit afișul
Aosom
Plenul Senatului a decis sancționarea persoanei sau firmei căreia i se face reclamă ilegal prin afișe în locuri publice.

Sursa: Stiri Pe Surse

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