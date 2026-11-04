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Politică

Reguli dure pentru accesul copiilor la rețelele sociale: Conturi interzise sub 13 ani și control parental până la 15 ani. Gabriela Firea anunță ce pregătește UE

a Scris de alice draghici
Reguli dure pentru accesul copiilor la rețelele sociale: Conturi interzise sub 13 ani și control parental până la 15 ani. Gabriela Firea anunță ce pregătește UE
Aosom
Gabriela Firea anunță noi reguli europene pentru protecția copiilor online: interzicerea conturilor sub 13 ani, control parental până la 15 ani și eliminarea funcțiilor care creează dependență. Propunerile pot fi trimise până pe 3 decembrie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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