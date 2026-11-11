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Politică

Reguli noi pe internet: UE crește protecția consumatorilor prin reglementări pentru influenceri și dreptul de a dezactiva funcțiile „care creează dependență"

e Scris de e-politic ro
Reguli noi pe internet: UE crește protecția consumatorilor prin reglementări pentru influenceri și dreptul de a dezactiva funcțiile „care creează dependență"
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Uniunea Europeana prezinta miecuri, 11 noiembrie, mai multe reguli noi pentru protecția consumatorilor impotriva capcanelor online. Printre propuneri

Sursa: Ziuanews.ro

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