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Politică

Reluarea atacurilor împotriva Iranului este „extrem de puţin probabilă”, spune Donald Trump: „Sunt o naţiune în declin”

a Scris de alina popescu
Reluarea atacurilor împotriva Iranului este „extrem de puţin probabilă”, spune Donald Trump: „Sunt o naţiune în declin”
Aosom
Preşedintele american Donald Trump a declarat că este „extrem de puţin probabil” să fie nevoit să ordone Statelor Unite să reintre în război cu Iranul, atâta timp cât se înregistrează progrese în negocierile privind programul nuclear al Teheranului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz. El a afirmat acest lucru de cinci ori în cadrul unui interviu acordat postului CNN.

Sursa: Digi24

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