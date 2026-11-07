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Politică

Remus Pricopie îl apără pe ministrul Sorin Costreie, după ce s-a consultat cu predecesorii de la Educaţie

f Scris de florin răvdan
Remus Pricopie îl apără pe ministrul Sorin Costreie, după ce s-a consultat cu predecesorii de la Educaţie
Aosom
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, îl apără pe ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, după ce acesta s-a consultat cu predecesorii săi cu privire la problemele din educaţie.

Sursa: Dcnews

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