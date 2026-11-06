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Politică

Replica AEP la acuzațiile PNL privind favorizarea PSD prin modificarea legii partidelor politice

m Scris de maria isopescu
Replica AEP la acuzațiile PNL privind favorizarea PSD prin modificarea legii partidelor politice
Aosom
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) respinge acuzațiile PNL potrivit cărora modificările legislative propuse de instituție ar favoriza PSD și le cere liberalilor să susțină reforma, nu să o blocheze. Într-un comunicat transmis vineri, AEP susține că proiectele de modificare a legislației electorale au fost dezbătute cu partidele politice, societatea civilă și mediul universitar și că urmăresc consolidarea transparenței și corectitudinii procesului electoral.

Sursa: Digi24

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