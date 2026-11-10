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Politică

Replica AUR după criticile aduse de Nicușor Dan partidului și lui Călin Georgescu. „Domnule locatar de la Cotroceni, puteți inventa oricâte scenarii”

v Scris de vladimir ionescu
Replica AUR după criticile aduse de Nicușor Dan partidului și lui Călin Georgescu. „Domnule locatar de la Cotroceni, puteți inventa oricâte scenarii”
Aosom
AUR i-a solicitat președintelui Nicușor Dan „să prezinte documentele” în care agențiile de rating indică acest partid drept un pericol pentru finanțele publice. În conferința de presă de marți seară, președintele Dan a criticat AUR, spunând că o eventuală intrare a acestui partid la guvernare „ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de ţară”, ceea …

Sursa: Hotnews

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