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Politică

Replică dură din PNL pentru Nicușor Dan: "Dacă 30% e mai mic decât 50%, de ce ați mai pierdut timpul nominalizând premieri din rândul liberalilor puciști sau nepuciști?"

a Scris de adrian zia
Replică dură din PNL pentru Nicușor Dan: "Dacă 30% e mai mic decât 50%, de ce ați mai pierdut timpul nominalizând premieri din rândul liberalilor puciști sau nepuciști?"
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Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru l-a întrebat marți seară, 10 noiembrie, pe președintele Nicușor Dan de ce a mai pierdut timpul și a nominalizat premieri din rândul PNL, după ce acesta a afirmat că e o iluzie că PNL și USR, în configurația politică actuală, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD. Reacția liberalului Muraru vine după ce Nicușor Dan a declarat, marți seară, că, pentru a guverna o țară, trebuie să ai 50% și niciun președinte din nicio țară ...

Sursa: Ziare

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