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Politică

Republicanii din Camera Reprezentanților au blocat încercarea de a-l destitui pe Pete Hegseth

m Scris de marina constantinoiu
Republicanii din Camera Reprezentanților au blocat încercarea de a-l destitui pe Pete Hegseth
Aosom
Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat marți pentru a anula efectiv, cel puțin pentru moment, articolele de punere sub acuzare împotriva secretarului Apărării Pete Hegseth, blocând dezbaterea acestora în plenul Camerei și retrimitându-le la Comisia Judiciară, unde liderii Partidului Republican le pot ține în așteptare până la constituirea următorului Congres, în ianuarie 2027.

Sursa: Digi24

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