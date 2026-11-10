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Politică

Restaurantul care își insultă clienții, iar turiștii plătesc ca să fie înjurați. Tradiția care durează din 1941

c Scris de cornelia mazilu
Restaurantul care își insultă clienții, iar turiștii plătesc ca să fie înjurați. Tradiția care durează din 1941
Aosom
Într-un restaurant din Italia, clienții nu au parte de formule politicoase din partea chelnerilor, ci de înjurături, ironii și glume cu tentă sexuală.

Sursa: Adevarul

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